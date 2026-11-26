Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Reuters

Україна отримала 450 млн доларів від Світового банку на підтримку малого й середнього бізнесу, а також планування та реалізацію проєктів відбудови. Фінансування передбачене двома програмами — RISE та SURGE, які мають допомогти підприємцям розвивати власну справу, а державі й територіальним громадам — ефективніше управляти публічними інвестиціями та відновлювати інфраструктуру.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як міжнародні кошти допоможуть Україні

За програмою RISE, спрямованою на розвиток малого й середнього бізнесу, Україна отримала 225 млн доларів. Із цієї суми 190 млн доларів становить позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Японії, ще 35 млн доларів — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Повідомлення Корецького. Фото: скриншот

Світовий банк підтвердив, що за оновленими програмами державної підтримки фінансування та послуги отримали 20 тисяч підприємців і підприємств. Зокрема, через систему "єДозвіл" подали 100 тисяч заяв. Також 500 компаній пройшли навчання щодо стандартів продукції, які відповідають вимогам Європейського Союзу.

Ще 225 млн доларів Україна залучила за програмою SURGE. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку, надана під гарантії Японії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 20 листопада Україна отримала від Європейського Союзу майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за весь час її дії.

Раніше ми писали, що Німеччина залишається найбільшим донором допомоги Україні серед країн Європейського Союзу. За словами Корецького, обсяг німецької підтримки вже перевищив 80 млрд євро.