Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Reuters

Украина получила 450 млн долларов от Всемирного банка на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на планирование и реализацию проектов восстановления. Финансирование предусмотрено двумя программами — RISE и SURGE, которые должны помочь предпринимателям развивать собственное дело, а государству и территориальным громадам — эффективнее управлять государственными инвестициями и восстанавливать инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как международные средства помогут Украине

В рамках программы RISE, направленной на развитие малого и среднего бизнеса, Украина получила 225 млн долларов. Из этой суммы 190 млн долларов составляет заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии Японии, еще 35 млн долларов — кредит Международной ассоциации развития.

Сообщение Корецкого. Фото: скриншот

Всемирный банк подтвердил, что в рамках обновленных программ государственной поддержки финансирование и услуги получили 20 тысяч предпринимателей и предприятий. В частности, через систему "єДозвіл" было подано 100 тысяч заявок. Также 500 компаний прошли обучение по стандартам продукции, соответствующим требованиям Европейского Союза.

Еще 225 млн долларов Украина привлекла в рамках программы SURGE. Это заем Международного банка реконструкции и развития, предоставленный под гарантии Японии.

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Как сообщали Новини.LIVE, 20 ноября Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за все время ее действия.

Ранее мы писали, что Германия остается крупнейшим донором помощи Украине среди стран Европейского Союза. По словам Корецкого, объем немецкой поддержки уже превысил 80 млрд евро.