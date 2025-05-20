Зеленський поговори з прем'єром Норвегії — Україна отримає допомогу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 20 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Цього року наша країна отримає майже 8 млрд від партнера.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Розмова Зеленського зі Стере

Зеленський розповів, що під час цієї розмови сторони поговорили про зустріч із Кронпринцом Гоконом і міністром енергетики Норвегії. За словами президента, це була хороша розмова, адже Україна отримала важливий сигнал від уряду про підтримку.

"Обговорили багато важливих питань нашої двосторонньої співпраці. Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції", — поділився президент.

Крім того, український лідер також поділився деталями вчорашньої розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами. За його словами, для України важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації.

Зазначається, що Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. України дуже цінує всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 20 травня обговорив з Урсулою фон дер Ляєн новий пакет санкцій проти Росії. Він наголосив, що це крок у правильному напрямку.

Крім того, президент мав телефонний дзвінок з Джорджею Мелоні, під час якого поговорили про кроки для досягнення миру.