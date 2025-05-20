Зеленский поговори с премьером Норвегии — Украина получит помощь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В этом году наша страна получит почти 8 млрд от партнера.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Разговор Зеленского со Стере

Зеленский рассказал, что во время этого разговора стороны поговорили о встрече с Кронпринцом Хоконом и министром энергетики Норвегии. По словам президента, это был хороший разговор, ведь Украина получила важный сигнал от правительства о поддержке.

"Обсудили много важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества. Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения", — поделился президент.

Кроме того, украинский лидер также поделился деталями вчерашнего разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами. По его словам, для Украины важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации.

Отмечается, что Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и прочного мира. Украина очень ценит все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей наконец прекратились.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Зеленский 20 мая обсудил с Урсулой фон дер Ляйен новый пакет санкций против России. Он отметил, что это шаг в правильном направлении.

Кроме того, президент провел телефонный звонок с Джорджей Мелони, во время которого поговорили о шагах для достижения мира.