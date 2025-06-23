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Головна Новини дня Україна отримає потужний сигнал підтримки на шляху до ЄС — ЗМІ

Україна отримає потужний сигнал підтримки на шляху до ЄС — ЗМІ

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Дата публікації: 23 червня 2025 14:30
ЄС підтримує рух України в Європу - що відомо
Рада ЄС. Ілюстративне фото: Reuters
Ключові моменти ЄС підтримує рух України в Європу

На саміті Європейської ради очікується важлива підтримка подальшого руху України до членства в Європейському Союзі. Більшість країн-членів виступлять за продовження переговорів та інтеграції України, однак Угорщина утримається від підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

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ЄС підтримує рух України в Європу

За словами співрозмовника, це рішення стане чітким сигналом для України і підтвердить прихильність Євросоюзу до розширення на основі досягнень і чинної методології переговорного процесу.

Водночас відсутність одностайності показує, що серед країн ЄС залишаються різні погляди на це питання.

Попри це, більшість членів ЄС демонструють готовність підтримати Україну у її прагненні до європейської інтеграції, що є важливим кроком у складних умовах сучасної геополітичної ситуації.

"І безумовно, якщо 26 країн погоджуються рухатися вперед у межах підходу, що ґрунтується на досягненнях, і в рамках методології розширення, яку ніхто не ставить під сумнів, то, по-перше, це дуже чіткий сигнал", — додає співрозмовник. 

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Угорщина й надалі гальмує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. У відповідь на це українська сторона посилила дипломатичні зусилля, спрямовані на вирішення двосторонніх суперечок із Будапештом.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу і пояснив причину. 

Європейський союз Угорщина Україна Рада Європи ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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