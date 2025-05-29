Блокування вступу України до ЄС — у МЗС запевняють, що працюють з Угорщиною для зняття проблемних питань

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. У відповідь на це Київ активізував зусилля, щоб подолати двосторонні розбіжності з Будапештом і забезпечити подальше просування євроінтеграційного процесу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі X в четвер, 29 травня.

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Тихий наголосив, що попри угорські перепони, Україна активно веде діалог із Будапештом, аби зняти всі проблемні питання на шляху до початку переговорів про вступ до ЄС.

"Ми наполегливо працюємо з угорською стороною, щоб вирішити всі двосторонні питання. Ми впевнені, що можемо цього досягти. Є достатньо волі", — підкреслив представник зовнішньополітичного відомства.

За словами речника МЗС, Україна готова до відкриття переговорних кластерів і демонструє політичну волю рухатися вперед на шляху до членства в ЄС.

"І не лише тому, що Україна отримує певні знижки, а й тому, що Україна виконала необхідні завдання, необхідну роботу вдома, щоб отримати процес скринінгу, отримати деякі інші робочі питання. І ми готові відкрити переговорні кластери", — сказав він.

Тихий додав, що формальних бар’єрів для цього кроку немає, і процес можна запускати вже зараз.

"Ми продовжуватимемо працювати з усіма державами-членами ЄС. У нас вже є, я б сказав, широка згода серед більшості держав-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція Європейської комісії. Тож ми будемо активно працювати з усіма та намагатися вирішити будь-які двосторонні питання, які є, з угорською стороною", — підсумував він.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу і пояснив причину. Також політик поскаржився на нібито "безпрецедентну атаку українських спецслужб".