Блокирование вступления Украины в ЕС - в МИД уверяют, что работают с Венгрией для снятия проблемных вопросов

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. В ответ на это Киев активизировал усилия, чтобы преодолеть двусторонние разногласия с Будапештом и обеспечить дальнейшее продвижение евроинтеграционного процесса.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X в четверг, 29 мая.

Реклама

Читайте также:

Блокирование вступления в ЕС

Тихий отметил, что несмотря на венгерские преграды, Украина активно ведет диалог с Будапештом, чтобы снять все проблемные вопросы на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы упорно работаем с венгерской стороной, чтобы решить все двусторонние вопросы. Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По словам спикера МИД, Украина готова к открытию переговорных кластеров и демонстрирует политическую волю двигаться вперед на пути к членству в ЕС.

"И не только потому, что Украина получает определенные скидки, но и потому, что Украина выполнила необходимые задачи, необходимую работу дома, чтобы получить процесс скрининга, получить некоторые другие рабочие вопросы. И мы готовы открыть переговорные кластеры", — сказал он.

Тихий добавил, что формальных барьеров для этого шага нет, и процесс можно запускать уже сейчас.

"Мы будем продолжать работать со всеми государствами-членами ЕС. У нас уже есть, я бы сказал, широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция Европейской комиссии. Поэтому мы будем активно работать со всеми и пытаться решить любые двусторонние вопросы, которые есть, с венгерской стороной", — подытожил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз и объяснил причину. Также политик пожаловался на якобы "беспрецедентную атаку украинских спецслужб".