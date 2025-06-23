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Главная Новости дня Украина получит мощный сигнал поддержки на пути в ЕС — СМИ

Украина получит мощный сигнал поддержки на пути в ЕС — СМИ

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Дата публикации 23 июня 2025 14:30
ЕС поддерживает движение Украины в Европу - что известно
Совет ЕС. Иллюстративное фото: Reuters
Ключові моменти ЕС поддерживает движение Украины в Европу

На саммите Европейского совета ожидается важная поддержка дальнейшего движения Украины к членству в Европейском Союзе. Большинство стран-членов выступят за продолжение переговоров и интеграции Украины, однако Венгрия воздержится от поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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ЕС поддерживает движение Украины в Европу

По словам собеседника, это решение станет четким сигналом для Украины и подтвердит приверженность Евросоюза к расширению на основе достижений и действующей методологии переговорного процесса.

В то же время отсутствие единодушия показывает, что среди стран ЕС остаются разные взгляды на этот вопрос.

Несмотря на это, большинство членов ЕС демонстрируют готовность поддержать Украину в ее стремлении к европейской интеграции, что является важным шагом в сложных условиях современной геополитической ситуации.

"И безусловно, если 26 стран соглашаются двигаться вперед в рамках подхода, основанного на достижениях, и в рамках методологии расширения, которую никто не ставит под сомнение, то, во-первых, это очень четкий сигнал", — добавляет собеседник.

Напомним, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия и в дальнейшем тормозит открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. В ответ на это украинская сторона усилила дипломатические усилия, направленные на решение двусторонних споров с Будапештом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз и объяснил причину.

Европейский союз Венгрия Украина Рада Европы ЕС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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