Україна отримає нові системи ППО та симулятори F-16 від партнерів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про намір зробити 2026 рік роком завершення війни та досягнення миру в Україні. Він наголосив на зростаючій єдності та рішучості союзників.

Про це він повідомив під час засідання Контактної групи з питань оборони у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Союзники посилюють допомогу Україні

"Ми пообіцяли нову військову допомогу Україні на суму на 35 мільярдів доларів", —сказав Джон Гілі.

За словами Гілі, Велика Британія надає Україні новий пакет оборонної допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони. Він підкреслив, що міжнародні партнери мають чітку позицію щодо подальшої підтримки Києва.

"Ми більш єдині та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу Україні, посилимо тиск на Росію і хочемо зробити 2026 рік роком завершення війни, роком миру", — заявив міністр.

Крім того, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція оголосили про нові поставки американської зброї, обладнання та боєприпасів у межах ініціативи PURL. Окремо Нідерланди передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для підготовки пілотів.

Загалом міжнародні партнери виділили Україні оборонну допомогу на суму 35 мільярдів доларів, що стало одним із найбільших пакетів підтримки з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що партнери України анонсували майже 38 мільярдів доларів оборонної допомоги.

А також міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що оборону в ЗСУ треба посилювати.