Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна отримає нові системи ППО та симулятори F-16 від партнерів

Україна отримає нові системи ППО та симулятори F-16 від партнерів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 20:59
Україна отримає нові системи ППО та симулятори F-16 від партнерів
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про намір зробити 2026 рік роком завершення війни та досягнення миру в Україні. Він наголосив на зростаючій єдності та рішучості союзників.

Про це він повідомив під час засідання Контактної групи з питань оборони у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Союзники посилюють допомогу Україні 

"Ми пообіцяли нову військову допомогу Україні на суму на 35 мільярдів доларів", —сказав Джон Гілі.

За словами Гілі, Велика Британія надає Україні новий пакет оборонної допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони. Він підкреслив, що міжнародні партнери мають чітку позицію щодо подальшої підтримки Києва.

"Ми більш єдині та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу Україні, посилимо тиск на Росію і хочемо зробити 2026 рік роком завершення війни, роком миру", — заявив міністр.

Крім того, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція оголосили про нові поставки американської зброї, обладнання та боєприпасів у межах ініціативи PURL. Окремо Нідерланди передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для підготовки пілотів.

Загалом міжнародні партнери виділили Україні оборонну допомогу на суму 35 мільярдів доларів, що стало одним із найбільших пакетів підтримки з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що партнери України анонсували майже 38 мільярдів доларів оборонної допомоги.

А також міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що оборону в ЗСУ треба посилювати.

Міноборони військова допомога ППО Велика Британія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації