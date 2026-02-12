Відео
Україна
Головна Новини дня Федоров анонсував збільшення оборонної підтримки України від партнерів

Федоров анонсував збільшення оборонної підтримки України від партнерів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 20:39
Федоров анонсував збільшення оборонної підтримки України від партнерів
Михайло Федоров. Фото: Reuters

Партнери України мають посилити військову підтримку. Наразі союзники анонсували майже 38 мільярдів доларів оборонної допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Військова допомога Україні

За словами Федорова, Контактна група з питань оборони вже надала Україні 35 мільярдів доларів підтримки. Під час останнього засідання країни-учасниці оголосили про нові пакети допомоги, завдяки чому загальна сума зросте майже до 38 мільярдів доларів.

Значну частину коштів планують спрямувати на посилення протиповітряної оборони, закупівлю та виробництво дронів, розвиток дронно-штурмових підрозділів, а також на напрям Deep Strike і дрони-перехоплювачі.

"Якість і структура допомоги змінюється на очах. Ми бачимо, задачі, які нам поставив Президент, — зупинити ворога у небі, на землі, на морі, працювати проти економіки Росії, щоб вона не змогла фінансувати цю війну. Всі анонси направлені на здійснення цих цілей", — сказав голова Міноборони.

Також варто зазначити, що Німеччина виділить 11,5 мільярда євро на підтримку України у 2026 році, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

 

"Німеччина віддала п’ять зі своїх дванадцяти систем Patriot, більше третини. Ми постійно постачаємо свої системи, ракети та боєприпаси різних видів", — сказав він.

Окрім цього, Німеччина долучилася до інноваційного проєкту, спрямованого на протидію російським атакам на фронті за допомогою сучасних безпілотних систем. Ініціатива передбачає використання новітніх технологій для підвищення ефективності оборони та зниження ризиків для українських військових.

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров заявив, що тільки Росія не хоче миру, саме тому оборону в ЗСУ треба посилювати.

А до цього Федоров розкрив, скільки окупантів ліквідували ЗСУ у січні

Михайло Федоров Німеччина Міноборони військова допомога війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
