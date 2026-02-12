Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров

Михаил Федоров. Фото: Reuters

Партнеры Украины должны усилить военную поддержку. Сейчас союзники анонсировали почти 38 миллиардов долларов оборонной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Военная помощь Украине

По словам Федорова, Контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов поддержки. Во время последнего заседания страны-участницы объявили о новых пакетах помощи, благодаря чему общая сумма возрастет почти до 38 миллиардов долларов.

Значительную часть средств планируют направить на усиление противовоздушной обороны, закупку и производство дронов, развитие дронно-штурмовых подразделений, а также на направление Deep Strike и дроны-перехватчики.

"Качество и структура помощи меняется на глазах. Мы видим, задачи, которые нам поставил Президент, — остановить врага в небе, на земле, на море, работать против экономики России, чтобы она не смогла финансировать эту войну. Все анонсы направлены на осуществление этих целей", — сказал глава Минобороны.

Также стоит отметить, что Германия выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2026 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Германия отдала пять из своих двенадцати систем Patriot, более трети. Мы постоянно поставляем свои системы, ракеты и боеприпасы различных видов", — сказал он.

Кроме этого, Германия присоединилась к инновационному проекту, направленному на противодействие российским атакам на фронте с помощью современных беспилотных систем. Инициатива предусматривает использование новейших технологий для повышения эффективности обороны и снижения рисков для украинских военных.

Напомним, что ранее Михаил Федоров заявил, что только Россия не хочет мира, именно поэтому оборону в ВСУ надо усиливать.

