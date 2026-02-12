Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров

Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:39
Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров
Михаил Федоров. Фото: Reuters

Партнеры Украины должны усилить военную поддержку. Сейчас союзники анонсировали почти 38 миллиардов долларов оборонной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Военная помощь Украине

По словам Федорова, Контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов поддержки. Во время последнего заседания страны-участницы объявили о новых пакетах помощи, благодаря чему общая сумма возрастет почти до 38 миллиардов долларов.

Значительную часть средств планируют направить на усиление противовоздушной обороны, закупку и производство дронов, развитие дронно-штурмовых подразделений, а также на направление Deep Strike и дроны-перехватчики.

"Качество и структура помощи меняется на глазах. Мы видим, задачи, которые нам поставил Президент, — остановить врага в небе, на земле, на море, работать против экономики России, чтобы она не смогла финансировать эту войну. Все анонсы направлены на осуществление этих целей", — сказал глава Минобороны.

Также стоит отметить, что Германия выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2026 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".

 

"Германия отдала пять из своих двенадцати систем Patriot, более трети. Мы постоянно поставляем свои системы, ракеты и боеприпасы различных видов", — сказал он.

Кроме этого, Германия присоединилась к инновационному проекту, направленному на противодействие российским атакам на фронте с помощью современных беспилотных систем. Инициатива предусматривает использование новейших технологий для повышения эффективности обороны и снижения рисков для украинских военных.

Напомним, что ранее Михаил Федоров заявил, что только Россия не хочет мира, именно поэтому оборону в ВСУ надо усиливать.

А до этого Федоров раскрыл, сколько оккупантов ликвидировали ВСУ в январе.

Михаил Федоров Германия Минобороны военная помощь война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации