Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров
Партнеры Украины должны усилить военную поддержку. Сейчас союзники анонсировали почти 38 миллиардов долларов оборонной помощи.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.
Военная помощь Украине
По словам Федорова, Контактная группа по вопросам обороны уже предоставила Украине 35 миллиардов долларов поддержки. Во время последнего заседания страны-участницы объявили о новых пакетах помощи, благодаря чему общая сумма возрастет почти до 38 миллиардов долларов.
Значительную часть средств планируют направить на усиление противовоздушной обороны, закупку и производство дронов, развитие дронно-штурмовых подразделений, а также на направление Deep Strike и дроны-перехватчики.
"Качество и структура помощи меняется на глазах. Мы видим, задачи, которые нам поставил Президент, — остановить врага в небе, на земле, на море, работать против экономики России, чтобы она не смогла финансировать эту войну. Все анонсы направлены на осуществление этих целей", — сказал глава Минобороны.
Также стоит отметить, что Германия выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2026 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".
"Германия отдала пять из своих двенадцати систем Patriot, более трети. Мы постоянно поставляем свои системы, ракеты и боеприпасы различных видов", — сказал он.
Кроме этого, Германия присоединилась к инновационному проекту, направленному на противодействие российским атакам на фронте с помощью современных беспилотных систем. Инициатива предусматривает использование новейших технологий для повышения эффективности обороны и снижения рисков для украинских военных.
