Украина получит новые системы ПВО и симуляторы F-16 от партнеров

Украина получит новые системы ПВО и симуляторы F-16 от партнеров

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:59
Украина получит новые системы ПВО и симуляторы F-16 от партнеров
Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о намерении сделать 2026 год годом завершения войны и достижения мира в Украине. Он отметил растущее единство и решимость союзников.

Об этом он сообщил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Союзники усиливают помощь Украине

"Мы пообещали новую военную помощь Украине на сумму в 35 миллиардов до лларов", —сказал Джон Гили.

По словам Гили, Великобритания предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что международные партнеры имеют четкую позицию относительно дальнейшей поддержки Киева.

"Мы более едины и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь Украине, усилим давление на Россию и хотим сделать 2026 год годом завершения войны, годом мира", — заявил министр.

Кроме того, Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция объявили о новых поставках американского оружия, оборудования и боеприпасов в рамках инициативы PURL. Отдельно Нидерланды передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для подготовки пилотов.

В целом международные партнеры выделили Украине оборонную помощь на сумму 35 миллиардов долларов, что стало одним из крупнейших пакетов поддержки с начала полномасштабной войны.

Напомним, что партнеры Украины анонсировали почти 38 миллиардов долларов оборонной помощи.

А также министр обороны Михаил Федоров сообщил, что оборону в ВСУ надо усиливать.

Минобороны военная помощь ПВО Великобритания война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
