Окуповані Олешки. Фото: Reuters

Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запровадить режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до вільного пересування цивільних.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Для чого запроваджують режим тиші

Режим припинення вогню діятиме виключно в межах гуманітарної операції. Йдеться про доставку допомоги людям, які залишаються в Олешках, а також підготовку умов для вільного пересування цивільного населення з міста.

Сили оборони України заявили, що роблять усе можливе, аби допомогти жителям Олешок, і забезпечать виконання відповідних рішень для безпеки та порятунку українців.

Українців закликали не поширювати чутки

На період проведення гуманітарної операції громадян закликали бути особливо обачними з інформацією, яку вони отримують і поширюють.

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Українців просять користуватися офіційними джерелами та не довіряти неперевіреним повідомленням. Зокрема, не слід поширювати чутки про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

Такі обмеження мають допомогти зберегти безпеку цивільних під час проведення операції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що евакуація жителів тимчасово окупованих Олешок за участі ЗСУ може бути малоймовірною через складну безпекову ситуацію. Серед основних перешкод називали заміновані дороги, обстріли та позицію російської сторони, яка раніше не погоджувалася на запропоновані сценарії евакуації.

Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський попередив про можливі російські провокації під час гуманітарної операції в Олешках. За його словами, окупанти можуть розмінувати дороги так, щоб спрямувати людей у бік Росії, а потім подати це як нібито добровільне бажання місцевих жителів виїхати на російську територію.