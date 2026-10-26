Оккупированные Олешки. Фото: Reuters

Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени введет режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированного города Олешки Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к свободному передвижению гражданских лиц.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Для чего вводится режим тишины

Режим прекращения огня будет действовать исключительно в рамках гуманитарной операции. Речь идет о доставке помощи людям, оставшимся в Олешках, а также о создании условий для свободного передвижения гражданского населения из города.

Силы обороны Украины заявили, что делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и обеспечат выполнение соответствующих решенийдля безопасности и спасения украинцев.

Украинцев призвали не распространять слухи

На период проведения гуманитарной операции граждан призвали быть особенно осторожными с информацией, которую они получают и распространяют.

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Украинцев просят пользоваться официальными источниками и не доверять непроверенным сообщениям. В частности, не следует распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.

Такие ограничения должны помочь обеспечить безопасность гражданского населения во время проведения операции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что эвакуация жителей временно оккупированных Олешек с участием ВСУ может быть маловероятной из-за сложной ситуации с безопасностью. Среди основных препятствий называли заминированные дороги, обстрелы и позицию российской стороны, которая ранее не соглашалась на предложенные сценарии эвакуации.

Также Новини.LIVE писали, что 25 октября президент Владимир Зеленский предупредил о возможных российских провокациях во время гуманитарной операции в Олешках. По его словам, оккупанты могут разминировать дороги таким образом, чтобы направить людей в сторону России, а затем преподнести это как якобы добровольное желание местных жителей выехать на российскую территорию.