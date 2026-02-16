Кущ заявив, що Україна не повернеться до економіки рівня 2021 року

Олексій Кущ. Фото: huxley.media

Економіст Олексій Кущ заявив, що наразі у України немає шансів повернутися до економічних показників 2021 року. Причиною тому є масштаб нинішніх викликів та демографічна криза.

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому Україні не вдається повернутися до економіки рівня 2021 року

За словами економічна, Україну чекає важке повоєнне відновлення, яке не йде в жодне порівняння з кризою 2014-2015 років. Він зазначив, що якщо тоді ми ще мали шанс відновити рівень життя 2013 року, то зараз його вже немає.

"Тут треба такий приклад. Давайте згадаємо набір викликів, який був у 2014-2015 роках...А тепер давайте ці проблеми збільшимо в 10 разів чи в 100 разів... Тут треба сказати, що якщо в 2014-2015 роках у нас був шанс відновити параметричні дані соціальних моделей, економічних моделей, які були, наприклад, станом на 2013 рік, в якомусь орієнтовній конфігурації, то зараз треба чесно визнати, що у нас немає жодних шансів відновити параметричні дані 2021 року. Тобто все, точка на повернення вона пройдена", — сказав Кущ.

Експерт наголосив, що передусім повернення неможливо через колосальну демографічну кризу. За його оцінками, після війни демографічний профіль України становитиме 25 млн осіб.

"10 млн — це будуть пенсіонери, 5 млн — діти, декілька мільйонів, 2-3 млн — це інваліди, ветерани, люди, які потребують соціальної підтримки, 7-8 млн — це економічно активне населення, яке буде тримати на собі всю цю піраміду. А піраміда стає перевернутою. Тобто вона не на широкій основі стоїть, а вона стоїть на вузькій вершині. Тобто взяв і перевернув. А така піраміда досить нестабільна", — резюмував економіст.

