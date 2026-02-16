Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна не зможе повернутися до економічних показників 2021 року, — Кущ

Україна не зможе повернутися до економічних показників 2021 року, — Кущ

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 05:40
Кущ заявив, що Україна не повернеться до економіки рівня 2021 року
Олексій Кущ. Фото: huxley.media

Економіст Олексій Кущ заявив, що наразі у України немає шансів повернутися до економічних показників 2021 року. Причиною тому є масштаб нинішніх викликів та демографічна криза.

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому Україні не вдається повернутися до економіки рівня 2021 року

За словами економічна, Україну чекає важке повоєнне відновлення, яке не йде в жодне порівняння з кризою 2014-2015 років. Він зазначив, що якщо тоді ми ще мали шанс відновити рівень життя 2013 року, то зараз його вже немає.

"Тут треба такий приклад. Давайте згадаємо набір викликів, який був у 2014-2015 роках...А тепер давайте ці проблеми збільшимо в 10 разів чи в 100 разів... Тут треба сказати, що якщо в 2014-2015 роках у нас був шанс відновити параметричні дані соціальних моделей, економічних моделей, які були, наприклад, станом на 2013 рік, в якомусь орієнтовній конфігурації, то зараз треба чесно визнати, що у нас немає жодних шансів відновити параметричні дані 2021 року. Тобто все, точка на повернення вона пройдена", — сказав Кущ.

Експерт наголосив, що передусім повернення неможливо через колосальну демографічну кризу. За його оцінками, після війни демографічний профіль України становитиме 25 млн осіб.

"10 млн — це будуть пенсіонери, 5 млн — діти, декілька мільйонів, 2-3 млн — це інваліди, ветерани, люди, які потребують соціальної підтримки, 7-8 млн — це економічно активне населення, яке буде тримати на собі всю цю піраміду. А піраміда стає перевернутою. Тобто вона не на широкій основі стоїть, а вона стоїть на вузькій вершині. Тобто взяв і перевернув. А така піраміда досить нестабільна", — резюмував економіст.

Нагадаємо, нещодавно глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що військово-технічна сфера є не лише ключовим інструментом нацбезпеки, але й може стати рушієм економічного зростання та повоєнного процвітання України.

Також ми писали, що за словами нардепа Данила Гетманцева, Україна від початку повномасштабного вторгнення змогла зберегти макрофінансову стабільність, попри безпрецедентні виклики для економіки.

економічне зростання Україна економіка відновлення війна в Україні демографія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації