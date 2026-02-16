Кущ заявил, что Украина не вернется к экономике уровня 2021 года

Алексей Кущ. Фото: huxley.media

Экономист Алексей Кущ заявил, что сейчас у Украины нет шансов вернуться к экономическим показателям 2021 года. Причиной тому является масштаб нынешних вызовов и демографический кризис.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему Украине не удается вернуться к экономике уровня 2021 года

По словам экономиста, Украину ждет тяжелое послевоенное восстановление, которое не идет ни в какое сравнение с кризисом 2014-2015 годов. Он отметил, что если тогда мы еще имели шанс восстановить уровень жизни 2013 года, то сейчас его уже нет.

"Здесь надо такой пример. Давайте вспомним набор вызовов, который был в 2014-2015 годах...А теперь давайте эти проблемы увеличим в 10 раз или в 100 раз... Здесь надо сказать, что если в 2014-2015 годах у нас был шанс восстановить параметрические данные социальных моделей, экономических моделей, которые были, например, по состоянию на 2013 год, в какой-то ориентировочной конфигурации, то сейчас надо честно признать, что у нас нет никаких шансов восстановить параметрические данные 2021 года. То есть все, точка на возвращение она пройдена", — сказал Кущ.

Эксперт подчеркнул, что прежде всего возвращение невозможно из-за колоссального демографического кризиса. По его оценкам, после войны демографический профиль Украины составит 25 млн человек.

"10 млн — это будут пенсионеры, 5 млн — дети, несколько миллионов, 2-3 млн — это инвалиды, ветераны, люди, которые нуждаются в социальной поддержке, 7-8 млн — это экономически активное население, которое будет держать на себе всю эту пирамиду. А пирамида становится перевернутой. То есть она не на широком основании стоит, а она стоит на узкой вершине. То есть взял и перевернул. А такая пирамида достаточно нестабильна", — резюмировал экономист.

