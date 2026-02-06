Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким ответил, что станет двигателем экономического роста Украины

Ким ответил, что станет двигателем экономического роста Украины

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:39
Сфера Mil-tech станет двигателем экономического роста Украины — Виталий Ким
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Военно-техническая сфера — это не только ключевой инструмент нацбезопасности. Она также должна стать двигателем экономического роста и послевоенного процветания Украины.

Такое убеждение высказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своей статье для южнокорейского издания The Korea Times, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему военно-техническая сфера сверхважна для Украины

"Война доказала, что побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Южная Корея хорошо знает эту логику: Samsung, Hyundai и LG стали мировыми лидерами благодаря гибкости, смелым инженерным решениям и быстрым инновациям. Украина переживает подобный процесс в своих военных инновациях", — рассказал Ким.

По его словам, в Николаеве, Харькове, Днепре и других городах возникла уникальная экосистема военных технологий, которая функционирует как "ускоритель военного времени".

"В Николаеве инженеры превращают коммерческие дроны в высокоточные системы с защищенной связью всего за несколько месяцев. В Харькове разрабатывают и испытывают на передовой наземные роботизированные платформы для эвакуации и логистики, которые буквально сразу проходят испытания на фронте. В Днепре масштабно работает локализованное производство FPV дронов. Цикл "идея — тестирование — корректировка — внедрение" сократился до недель", — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, как в 1960-80-х годах технологические гиганты Samsung и Hyundai развивались одинаково — благодаря обучению, быстрой адаптации и инженерной смелости.

"Для обеих наших стран технологии являются инструментом национальной безопасности. Важно, что многие украинские инновации имеют двойное назначение: от робототехники и автономии до безопасной связи и систем безопасности гражданского населения. Именно так военные инновации становятся движущей силой экономического роста, что отражает опыт Южной Кореи", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил о существенном прогрессе в переговорах. Он отметил, что ранее это имело скорее формальный характер.

Также Виталий Ким высказался об усталости от войны. Он убежден, что солдаты физически не выдержат марафон длиной в пять или десять лет.

Николаев Виталий Ким экономика технологии
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации