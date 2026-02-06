Сфера Mil-tech станет двигателем экономического роста Украины — Виталий Ким

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Военно-техническая сфера — это не только ключевой инструмент нацбезопасности. Она также должна стать двигателем экономического роста и послевоенного процветания Украины.

Такое убеждение высказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своей статье для южнокорейского издания The Korea Times, передает Новини.LIVE.

Почему военно-техническая сфера сверхважна для Украины

"Война доказала, что побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Южная Корея хорошо знает эту логику: Samsung, Hyundai и LG стали мировыми лидерами благодаря гибкости, смелым инженерным решениям и быстрым инновациям. Украина переживает подобный процесс в своих военных инновациях", — рассказал Ким.

По его словам, в Николаеве, Харькове, Днепре и других городах возникла уникальная экосистема военных технологий, которая функционирует как "ускоритель военного времени".

"В Николаеве инженеры превращают коммерческие дроны в высокоточные системы с защищенной связью всего за несколько месяцев. В Харькове разрабатывают и испытывают на передовой наземные роботизированные платформы для эвакуации и логистики, которые буквально сразу проходят испытания на фронте. В Днепре масштабно работает локализованное производство FPV дронов. Цикл "идея — тестирование — корректировка — внедрение" сократился до недель", — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, как в 1960-80-х годах технологические гиганты Samsung и Hyundai развивались одинаково — благодаря обучению, быстрой адаптации и инженерной смелости.

"Для обеих наших стран технологии являются инструментом национальной безопасности. Важно, что многие украинские инновации имеют двойное назначение: от робототехники и автономии до безопасной связи и систем безопасности гражданского населения. Именно так военные инновации становятся движущей силой экономического роста, что отражает опыт Южной Кореи", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил о существенном прогрессе в переговорах. Он отметил, что ранее это имело скорее формальный характер.

Также Виталий Ким высказался об усталости от войны. Он убежден, что солдаты физически не выдержат марафон длиной в пять или десять лет.