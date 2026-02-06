Сфера Mil-tech стане рушієм економічного зростання України — Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Військово-технічна сфера — це не лише ключовий інструмент нацбезпеки. Вона також має стати рушієм економічного зростання та повоєнного процвітання України.

Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїй статті для південнокорейського видання The Korea Times, передає Новини.LIVE.

Чому військово-технічна сфера надважлива для України

"Війна довела, що перемагає той, хто швидше адаптується. Південна Корея добре знає цю логіку: Samsung, Hyundai та LG стали світовими лідерами завдяки гнучкості, сміливим інженерним рішенням та швидким інноваціям. Україна переживає подібний процес у своїх військових інноваціях", — розповів Кім.

За його словами, у Миколаєві, Харкові, Дніпрі та інших містах виникла унікальна екосистема військових технологій, яка функціонує як "прискорювач воєнного часу".

"У Миколаєві інженери перетворюють комерційні дрони на високоточні системи із захищеним зв'язком лише за кілька місяців. У Харкові розробляють та випробовують на передовій наземні роботизовані платформи для евакуації та логістики, які буквально одразу проходять випробування на фронті. У Дніпрі масштабно працює локалізоване виробництво FPV дронів. Цикл "ідея — тестування — коригування — впровадження" скоротився до тижнів", — наголосив посадовець.

Він нагадав, як у 1960–80-х роках технологічні гіганти Samsung та Hyundai розвивалися однаково — завдяки навчанню, швидкій адаптації та інженерній сміливості.

"Для обох наших країн технології є інструментом національної безпеки. Важливо, що багато українських інновацій мають подвійне призначення: від робототехніки та автономії до безпечного зв'язку та систем безпеки цивільного населення. Саме так військові інновації стають рушійною силою економічного зростання, що відображає досвід Південної Кореї", — резюмував Віталій Кім.

