Гетманцев высказался о решениях макрофинансовой стабильности в Украине

С начала полномасштабной войны Украина сумела сохранить макрофинансовую стабильность, несмотря на беспрецедентные вызовы для экономики. Решающую роль в этом сыграли международная поддержка и взвешенная внутренняя финансовая политика.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Украина сохранила уровень макрофинансовой стабильности несмотря на войну

По словам Гетманцева, в мировой практике почти нет примеров стран, которые во время войны демонстрировали бы столь высокий уровень управляемости финансовых процессов.

Он подчеркнул, что сочетание внешней финансовой помощи с ответственной бюджетной и налоговой политикой позволило Украине стабильно финансировать приоритетные потребности государства.

"Я не знаю ни одной страны, которая бы в сопоставимых условиях имела такой уровень макрофинансовой стабильности, такой уровень дисциплины в сборе налогов и управляемости всех финансовых процессов, когда такое нашествие и расходы. Действительно, здесь большая роль партнеров, которые помогают нам финансировать военные расходы, но благодаря правильным решениям внутри, ситуация не только удержалась, но и поддерживается устойчивость в течение крупнейшего конфликта в Европе с 1945 года", — сказал Гетманцев.

