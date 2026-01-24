Энергетическое перемирие — возможно ли договориться с РФ

Даниил Гетманцев. Фото: t.me/novynylive

Россия имеет более сильную позицию по вопросу энергетического перемирия. Кроме того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам не являются столь болезненными, как удары по нашей энергосистеме.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Гетманцев считает, что украинцев не удастся победить холодом, но, вероятно, ситуация может быть хуже. Однако власть должна сделать все, чтобы это прекратить.

"Удастся ли нас победить холодом? Нет, не удастся. Возможна ли ситуация, при которой будет хуже? Наверное, да, она возможна, но мы должны сделать все, чтобы это прекратить", — сказал депутат.

Он также высказался о том, удастся ли договориться с россиянами об энергетическом перемирии. По словам нардепа, этого очень хотелось бы, но у врага сильная позиция и наши удары по НПЗ не столь болезненны, как для нас ситуация в Киеве или других городах.

Напомним, 23 января Кремль заявил, что без выхода ВСУ с Донбасса перемирия не будет. Москва не считает целесообразным публично раскрывать детали переговоров по Украине.

В то же время Андрей Коваленко сообщал, что Россия пытается энергетически отрезать Киев. Сегодня ночью враг снова атаковал энергосистему.