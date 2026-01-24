Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У РФ сильная позиция — Гетманцев об энергетическом перемирии

У РФ сильная позиция — Гетманцев об энергетическом перемирии

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:22
Энергетическое перемирие — возможно ли договориться с РФ
Даниил Гетманцев. Фото: t.me/novynylive

Россия имеет более сильную позицию по вопросу энергетического перемирия. Кроме того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам не являются столь болезненными, как удары по нашей энергосистеме.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Можно ли с РФ договориться об энергетическом перемирии

Гетманцев считает, что украинцев не удастся победить холодом, но, вероятно, ситуация может быть хуже. Однако власть должна сделать все, чтобы это прекратить.

"Удастся ли нас победить холодом? Нет, не удастся. Возможна ли ситуация, при которой будет хуже? Наверное, да, она возможна, но мы должны сделать все, чтобы это прекратить", — сказал депутат.

Он также высказался о том, удастся ли договориться с россиянами об энергетическом перемирии. По словам нардепа, этого очень хотелось бы, но у врага сильная позиция и наши удары по НПЗ не столь болезненны, как для нас ситуация в Киеве или других городах.

Напомним, 23 января Кремль заявил, что без выхода ВСУ с Донбасса перемирия не будет. Москва не считает целесообразным публично раскрывать детали переговоров по Украине.

В то же время Андрей Коваленко сообщал, что Россия пытается энергетически отрезать Киев. Сегодня ночью враг снова атаковал энергосистему.

Даниил Гетманцев перемирие война в Украине энергетика Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации