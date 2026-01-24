Енергетичне перемир'я — чи можливо домовитися з РФ

Данило Гетманцев. Фото: t.me/novynylive

Росія має сильнішу позицію щодо питання енергетичного перемир'я. Крім того, удари України по російських нафтопереробних заводах не є настільки болючими, як удари по нашій енергосистемі.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Гетманцев вважає, що українців не вдасться перемогти холодом, але, ймовірно, ситуація може бути гіршою. Однак влада має зробити все, аби це припинити.

"Чи вдасться нас перемогти холодом? Ні, не вдасться. Чи можлива ситуація, при якій буде гірше? Напевне, так, вона можлива, але ми маємо зробити все, аби це припинити", — сказав депутат.

Він також висловився про те, чи вдасться домовитися з росіянами про енергетичне перемир'я. За словами нардепа, цього дуже хотілося б, але у ворога сильніша позиція і наші удари по НПЗ є не настільки болючими, як для нас ситуація в Києві чи інших містах.

Нагадаємо, 23 січня Кремль заявив, що без виходу ЗСУ з Донбасу перемир'я не буде. Москва не вважає доцільним публічно розкривати деталі переговорів щодо України.

Водночас Андрій Коваленко повідомляв, що Росія намагається енергетично відрізати Київ. Сьогодні вночі ворог знову атакував енергосистему.