Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РФ сильніша позиція — Гетманцев про енергетичне перемир'я

У РФ сильніша позиція — Гетманцев про енергетичне перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:22
Енергетичне перемир'я — чи можливо домовитися з РФ
Данило Гетманцев. Фото: t.me/novynylive

Росія має сильнішу позицію щодо питання енергетичного перемир'я. Крім того, удари України по російських нафтопереробних заводах не є настільки болючими, як удари по нашій енергосистемі.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи можна з РФ домовитися про енергетичне перемир'я

Гетманцев вважає, що українців не вдасться перемогти холодом, але, ймовірно, ситуація може бути гіршою. Однак влада має зробити все, аби це припинити. 

"Чи вдасться нас перемогти холодом? Ні, не вдасться. Чи можлива ситуація, при якій буде гірше? Напевне, так, вона можлива, але ми маємо зробити все, аби це припинити", — сказав депутат. 

Він також висловився про те, чи вдасться домовитися з росіянами про енергетичне перемир'я. За словами нардепа, цього дуже хотілося б, але у ворога сильніша позиція і наші удари по НПЗ є не настільки болючими, як для нас ситуація в Києві чи інших містах. 

Нагадаємо, 23 січня Кремль заявив, що без виходу ЗСУ з Донбасу перемир'я не буде. Москва не вважає доцільним публічно розкривати деталі переговорів щодо України.

Водночас Андрій Коваленко повідомляв, що Росія намагається енергетично відрізати Київ. Сьогодні вночі ворог знову атакував енергосистему.

Данило Гетманцев перемир'я війна в Україні енергетика Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації