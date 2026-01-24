Відео
Гетманцев оцінив рівень макрофінансової стабільності в Україні

Гетманцев оцінив рівень макрофінансової стабільності в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:06
Гетманцев висловився про рішень макрофінансової стабільності в Україні
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Від початку повномасштабної війни Україна зуміла зберегти макрофінансову стабільність, попри безпрецедентні виклики для економіки. Вирішальну роль у цьому відіграли міжнародна підтримка та зважена внутрішня фінансова політика.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Україна зберегла рівень макрофінансової стабільності попри війну

За словами Гетманцева, у світовій практиці майже немає прикладів країн, які під час війни демонстрували б настільки високий рівень керованості фінансових процесів.

Він підкреслив, що поєднання зовнішньої фінансової допомоги з відповідальною бюджетною та податковою політикою дозволило Україні стабільно фінансувати пріоритетні потреби держави.

"Я не знаю жодної країни, яка б у співставних умовах мала такий рівень макрофінансової стабільності, такий рівень дисципліни у збиранні податків та керованості всіх фінансових процесів, коли така навала і видатки. Дійсно, тут велика роль партнерів, які допомагають нам фінансувати військові видатки, але завдяки правильним рішенням всередині, ситуація не лише втрималася, а й підтримується стійкість протягом найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, Данило Гетманцев прокоментував можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ.

А також керівник комітету ВРУ заявив, що Україна ризикує втратити фінансування МВФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
