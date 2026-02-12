Зеленський зробив заяву про завершення війни

Україна не програє у війні — Зеленський зробив заяву
Дата публікації: 12 лютого 2026 21:11
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не програє у війні з Росією. Він заявив, що краще не укладе жодної угоди, ніж змусить свій народ прийняти невигідний для країни мир. За його словами, безпека та інтереси українців залишаються пріоритетом, і будь-які домовленості мають бути справедливими та з гарантіями для України.
Про це глава держави заявив у американському інтерв'ю виданню The Atlantic.
