Зеленський зробив заяву про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не програє у війні з Росією. Він заявив, що краще не укладе жодної угоди, ніж змусить свій народ прийняти невигідний для країни мир. За його словами, безпека та інтереси українців залишаються пріоритетом, і будь-які домовленості мають бути справедливими та з гарантіями для України.

Про це глава держави заявив у американському інтерв'ю виданню The Atlantic.

