Украина не проигрывает в войне — Зеленский сделал заявление

Украина не проигрывает в войне — Зеленский сделал заявление

Дата публикации 12 февраля 2026 21:11
Зеленский сделал заявление о завершении войны
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает в войне с Россией. Он заявил, что лучше не заключит никакого соглашения, чем заставит свой народ принять невыгодный для страны мир. По его словам, безопасность и интересы украинцев остаются приоритетом, и любые договоренности должны быть справедливыми и с гарантиями для Украины.

Об этом глава государства заявил в американском интервью изданию The Atlantic.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
