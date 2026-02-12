Зеленский сделал заявление о завершении войны

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает в войне с Россией. Он заявил, что лучше не заключит никакого соглашения, чем заставит свой народ принять невыгодный для страны мир. По его словам, безопасность и интересы украинцев остаются приоритетом, и любые договоренности должны быть справедливыми и с гарантиями для Украины.

Об этом глава государства заявил в американском интервью изданию The Atlantic.

