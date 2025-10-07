Відео
Україна
Головна Новини дня Україна не має програти війну — заява Туска

Україна не має програти війну — заява Туска

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:51
Війна в Україні — Дональд Туск зробив заяву
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не має програти війну. В інтересах Литви та Польщі, щоб оборона України була успішною.

Про це Дональд Туск повідомив на пресконференції з прем’єркою Литви Інгою Ругінене 7 жовтня. 

Читайте також:

Заява Туска про війну

Туск заявив, що кожен, хто стверджує, що Україна мусить програти цю війну або має злі наміри, або не розуміє, про що говорить.

"Україна не мусить програти цю війну. Україна з нашою підтримкою та своїм героїзмом точно не в програшній позиції. В інтересах Литви та Польщі, щоб оборона України була успішною і завершилася справедливим миром та збереженням незалежної української держави", — наголосив польський прем'єр. 

Нагадаємо, раніше Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це також війна усіх країн НАТО. Якщо програти тут, наслідки торкнуться не лише українців, а й наступних поколінь у Європі, Польщі, США.

Водночас генсек Ради Європи висловився, чому миру в Україні наразі не буде. За його словами, ситуація залишається надзвичайно складною.

Польща військова допомога війна в Україні Росія Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
