Україна
Генсек Ради Європи висловився, чому миру в Україні наразі не буде

Генсек Ради Європи висловився, чому миру в Україні наразі не буде

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 10:38
Генсек Ради Європи пояснив чому з Росією важко домовитися про мир
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що останні масовані атаки Росії на Україну свідчать про відсутність будь-яких ознак готовності Москви до реальних переговорів щодо завершення війни.  За словами Берсе, ситуація залишається надзвичайно складною.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Генсек Ради Європи запевнив у довгостроковій підтримці України

Він нагадав, що питання України активно обговорювалися під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, і підкреслив, що тема війни залишається у фокусі уваги Ради Європи.

"Не лише тому, що Україна є членом Ради Європи, не лише тому, що ми сильно віддані Україні, і це наш головний пріоритет. Але Україна також є моїм особистим пріоритетом: у нас тут працюють українці, і ми маємо офіс у Києві з приблизно 100 людьми там", — висловився Ален Берсе. 

Він підкреслив, що Рада Європи продовжує підтримувати Україну у своїй ключовій сфері — захисті прав людини, верховенства права та підзвітності. Він додав, що у Раді Європи немає військових експертів, але натомість там ретельно досліджують і фіксують випадки порушення прав людини. 

"Ми продовжуємо працювати через наш Європейський суд з прав людини. Щодня до Суду надходить багато справ про порушення прав людини, які потім вирішуються Судом. Працює Реєстр збитків, і незабаром — Комісія з претензій, і ми працюємо над відкриттям Спеціального трибуналу", — сказав генеральний секретар Ради Європи. 

Берсе також згадав, що попередньої зими у світі лунали очікування щодо можливого швидкого завершення війни після зміни адміністрації у США, проте, за його словами, ці сподівання не справдилися.

"Тепер усі, включно з президентом Трампом, зазначають, що немає можливості зупинити війну, поки на російському боці немає волі до реального прогресу. Це зараз дуже зрозуміло. Мені справді важко передбачити, що станеться", — прокоментував Ален Берсею. 

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Росія відмовилась обговорювати закінчення війни в Україні.

Тим часом Кремль хоче провести переговори із Вашингтоном

володимир путін переговори Дональд Трамп Рада Європи війна в Україні мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
