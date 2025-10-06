Генсек Совета Европы объяснил, почему с Россией трудно договориться о мире

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что последние массированные атаки России на Украину свидетельствуют об отсутствии каких-либо признаков готовности Москвы к реальным переговорам по завершению войны. По словам Берсе, ситуация остается чрезвычайно сложной.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Генсек Совета Европы заверил в долгосрочной поддержке Украины

Он напомнил, что вопросы Украины активно обсуждались во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и подчеркнул, что тема войны остается в фокусе внимания Совета Европы.

"Не только потому, что Украина является членом Совета Европы, не только потому, что мы сильно преданы Украине и это наш приоритет. Но Украина также является моим личным приоритетом: у нас здесь работают украинцы, и мы имеем офис в Киеве с примерно 100 людьми там", — высказался Ален Берсе.

Он подчеркнул, что Совет Европы продолжает поддерживать Украину в своей ключевой сфере — защите прав человека, верховенства права и подотчетности. Он добавил, что в Совете Европы нет военных экспертов, но зато там тщательно исследуют и фиксируют случаи нарушения прав человека.

"Мы продолжаем работать через наш Европейский суд по правам человека. Ежедневно в Суд поступает много дел о нарушении прав человека, которые затем решаются Судом. Работает Реестр убытков, и вскоре — Комиссия по претензиям, и мы работаем над открытием Специального трибунала", — сказал генеральный секретарь Совета Европы.

Берсе также вспомнил, что предыдущей зимой в мире звучали ожидания относительно возможного быстрого завершения войны после смены администрации в США, однако, по его словам, эти надежды не оправдались.

"Теперь все, включая президента Трампа, отмечают, что нет возможности остановить войну, пока на российской стороне нет воли к реальному прогрессу. Это сейчас очень понятно. Мне действительно трудно предсказать, что произойдет", — прокомментировал Ален Берсею.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Россия отказалась обсуждать окончание войны в Украине.

Между тем Кремль хочет провести переговоры с Вашингтоном.