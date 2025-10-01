Видео
В Кремле анонсировали следующий раунд переговоров с США

В Кремле анонсировали следующий раунд переговоров с США

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:12
Переговоры РФ и США - когда будет следующий раунд
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: росСМИ

Россия планирует провести переговоры с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях до конца осени. Однако конкретные даты встреч пока не определены.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает SkyNews.

Переговоры РФ и США

Третий раунд переговоров между США и Россией направлен на поиск путей решения "раздражителей" в двусторонних отношениях.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", — сказал Рябков.

Тема переговоров о завершении войны в Украине не была объявлена: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

Напомним, что по словам специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, президент США Дональд Трамп демонстрирует прагматичный и персонализированный подход в переговорах по войне в Украине. Он позиционирует себя как посредник, всегда стремясь найти золотую середину и учесть интересы обеих сторон.

А до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после саммита на Аляске Россия отказалась от проведения двусторонних переговоров с Украиной по завершению войны, а также от участия в трехсторонних консультациях с участием президента США Дональда Трампа.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
