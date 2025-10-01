Переговори РФ та США - коли буде наступний раунд

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Фото: росЗМІ

Росія планує провести переговори з Вашингтоном щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах до кінця осені. Проте конкретні дати зустрічей поки не визначені.

Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає SkyNews.

Реклама

Читайте також:

Переговори РФ та США

Третій раунд переговорів між США та Росією спрямований на пошук шляхів вирішення "подразників" у двосторонніх відносинах.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", — сказав Рябков.

Тема переговорів про завершення війни в Україні не була оголошена: востаннє цьому питанню був присвячений саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов в серпні.

Нагадаємо, що за словами спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога, президент США Дональд Трамп демонструє прагматичний і персоналізований підхід у переговорах щодо війни в Україні. Він позиціонує себе як посередник, завжди прагнучи знайти золоту середину та врахувати інтереси обох сторін.

А до цього віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що після саміту на Алясці Росія відмовилася від проведення двосторонніх переговорів із Україною щодо завершення війни, а також від участі у трьохсторонніх консультаціях за участю президента США Дональда Трампа.