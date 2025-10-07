Война в Украине — Дональд Туск сделал заявление

Украина не должна проиграть войну — заявление Туска
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не должна проиграть войну. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной.
Об этом Дональд Туск сообщил на пресс-конференции с премьером Литвы Ингой Ругинене 7 октября.
Заявление Туска о войне
Туск заявил, что каждый, кто утверждает, что Украина должна проиграть эту войну или имеет злые намерения, или не понимает, о чем говорит.
"Украина не должна проиграть эту войну. Украина с нашей поддержкой и своим героизмом точно не в проигрышной позиции. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной и завершилась справедливым миром и сохранением независимого украинского государства", — подчеркнул польский премьер.
Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что война в Украине — это также война всех стран НАТО. Если проиграть здесь, последствия коснутся не только украинцев, но и следующих поколений в Европе, Польше, США.
В то же время генсек Совета Европы высказался, почему мира в Украине пока не будет. По его словам, ситуация остается чрезвычайно сложной.
