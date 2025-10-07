Видео
Главная Новости дня Украина не должна проиграть войну — заявление Туска

Украина не должна проиграть войну — заявление Туска

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:51
Война в Украине — Дональд Туск сделал заявление
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не должна проиграть войну. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной.

Об этом Дональд Туск сообщил на пресс-конференции с премьером Литвы Ингой Ругинене 7 октября.

Читайте также:

Заявление Туска о войне

Туск заявил, что каждый, кто утверждает, что Украина должна проиграть эту войну или имеет злые намерения, или не понимает, о чем говорит.

"Украина не должна проиграть эту войну. Украина с нашей поддержкой и своим героизмом точно не в проигрышной позиции. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной и завершилась справедливым миром и сохранением независимого украинского государства", — подчеркнул польский премьер.

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что война в Украине — это также война всех стран НАТО. Если проиграть здесь, последствия коснутся не только украинцев, но и следующих поколений в Европе, Польше, США.

В то же время генсек Совета Европы высказался, почему мира в Украине пока не будет. По его словам, ситуация остается чрезвычайно сложной.

Польша военная помощь война в Украине Россия Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
