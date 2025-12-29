Зеленський назвав повернення дітей одним із найскладніших питань

Україна не має гарантій, що може повернути усіх викрадених дітей
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:54
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути повністю впевненою у поверненні всіх дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Глава держави зазначив, що Україна має справу з Росією, тому гарантувати виконання зобов’язань з її боку складно. Водночас він підкреслив, що питання повернення викрадених дітей є одним із найболючіших і найскладніших.
