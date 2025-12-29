Зеленский назвал возвращение детей одним из самых сложных вопросов

Украина не имеет гарантий, что вернет всех похищенных детей
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть полностью уверенной в возвращении всех детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. Глава государства отметил, что Украина имеет дело с Россией, поэтому гарантировать выполнение обязательств с ее стороны сложно. В то же время он подчеркнул, что вопрос возвращения похищенных детей является одним из самых болезненных и сложных.
