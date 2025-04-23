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Україна назвала умову, за якої буде обговорювати території — ЗМІ

23 квітня 2025 19:50
Анастасія Писаненко - редактор
Україна підготувала документ з відмовою від обговорень питання територій до повного припинення вогню
Збройні сили України. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Україна підготувала документ, яким чітко окреслює свою позицію — жодних обговорень територіальних питань до повного і безумовного припинення вогню. Це викликало стурбованість у США.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерело, наближене до перемовин, у середу, 23 квітня.

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За даними журналістів, цей документ було передано європейським партнерам, і його поява вже встигла вплинути на хід переговорів. 

Зокрема, в Лондоні спостерігається зниження інтенсивності перемовин — очевидно, що українська позиція викликала певне напруження серед західних союзників.

Окрему стурбованість висловлюють у США. Джерела Reuters зазначають, що американські посадовці виявили ознаки нервозності — можливо, через те, що нова заява України не зовсім узгоджується з попередніми домовленостями між Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, 23 квітня українська делегація прибула до Лондона для участі у переговорах. 

Однак незадовго стало відомо, що переговори міністрів закордонних справ, Британії, України, Франції та Німеччини  та США скасували. Замість цього відбулись неофіційні консультації між посадовцями.

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