Україна підготувала документ з відмовою від обговорень питання територій до повного припинення вогню

Україна назвала умову, за якої буде обговорювати території — ЗМІ
Україна підготувала документ, яким чітко окреслює свою позицію — жодних обговорень територіальних питань до повного і безумовного припинення вогню. Це викликало стурбованість у США.
Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерело, наближене до перемовин, у середу, 23 квітня.
Що відомо про обговорення територіальних питань між Україною та РФ
За даними журналістів, цей документ було передано європейським партнерам, і його поява вже встигла вплинути на хід переговорів.
Зокрема, в Лондоні спостерігається зниження інтенсивності перемовин — очевидно, що українська позиція викликала певне напруження серед західних союзників.
Окрему стурбованість висловлюють у США. Джерела Reuters зазначають, що американські посадовці виявили ознаки нервозності — можливо, через те, що нова заява України не зовсім узгоджується з попередніми домовленостями між Вашингтоном і Москвою.
Нагадаємо, 23 квітня українська делегація прибула до Лондона для участі у переговорах.
Однак незадовго стало відомо, що переговори міністрів закордонних справ, Британії, України, Франції та Німеччини та США скасували. Замість цього відбулись неофіційні консультації між посадовцями.
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