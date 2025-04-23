Украина подготовила документ с отказом от обсуждений вопроса территорий до полного прекращения огня

Вооруженные силы Украины. Фото: Reuters

Украина подготовила документ, которым четко очерчивает свою позицию — никаких обсуждений территориальных вопросов до полного и безусловного прекращения огня. Это вызвало обеспокоенность в США.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник, приближенный к переговорам, в среду, 23 апреля.

Реклама

Читайте также:

Что известно об обсуждениях территориальных вопросов между Украиной и РФ

По данным журналистов, этот документ был передан европейским партнерам, и его появление уже успело повлиять на ход переговоров.

В частности, в Лондоне наблюдается снижение интенсивности переговоров — очевидно, что украинская позиция вызвала определенное напряжение среди западных союзников.

Отдельную обеспокоенность выражают в США. Источники Reuters отмечают, что американские чиновники обнаружили признаки нервозности — возможно, из-за того, что новое заявление Украины не совсем согласуется с предыдущими договоренностями между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, 23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон для участия в переговорах.

Однако незадолго стало известно, что переговоры министров иностранных дел, Великобритании, Украины, Франции и Германии и США отменили. Вместо этого состоялись неофициальные консультации между должностными лицами.