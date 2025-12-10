В Україні встановлять понад 500 МВт потужностей енергоощадних установок

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні в 2025 році планують встановити понад 500 МВт потужностей енергоощадних установок. Також очікується запуск газової генерації.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Енергопотужність України

"В цьому році ми очікуємо 500 мегаватів потужності установок зберігання енергії. Це, по суті, перший рік, коли в нас відбувся такий прорив і 500 мегаватів, як для першого року, це непогано. В цьому році буде встановлено не менше, ніж 500 мегаватів, і минулого року ще декілька сотень було встановлено, і в цьому році не менше, ніж 500 мегаватів газової генерації", — зазначив Герус.

За його словами, до кінця 2026 року очікується, що буде збудовано близько 800 мегаватів вітрових електростанцій, а також збудовано 1000 МВт стореджів місткістю близько 3000 МВт/год.

"Якщо взяти це все сукупно подивитися, то динаміка в нас дуже непогана. І мінус великий є в тому, що не вся ця генерація може ефективно працювати взимку і не сильно може виручати нас зараз, коли в нас, по-перше, дні короткі, по-друге, похмурі", — каже голова парламентського комітету з питань енергетики.

Крім того, руйнування можуть відбуватися темпами — швидше, ніж будується.

Для стимулювання енергетичного сектору Верховна Рада продовжила звільнення енергетичного обладнання від ПДВ та мит, що, за словами Геруса, має полегшити отримання кредитів і реалізацію проєктів. Пільги поширюються на сонячні, вітрові та газотурбінні установки, а також на системи зберігання енергії.

Він також зазначив, що готуються законодавчі зміни щодо активних споживачів — підприємств, які зможуть виробляти власну електроенергію і продавати надлишки в мережу, що сприятиме розширенню розподіленої генерації.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла.

А у Кабміні готують низку рішень, аби перерозподілити споживання та спрямувати електроенергію для побутових споживачів.