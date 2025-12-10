Відключення світла в Україні 11 грудня — як діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 11 грудня, у всіх областях України. Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

В Укренерго зазначили, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності діятимуть повсюди.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування обмежень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кабміні готують рішення, аби скоротити тривалість черг у графіках відключень світла.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки будуть платити українці за кіловат електрики, якщо перейдуть на нічний тариф наступного року.