Отключение света в Украине 11 декабря — как будут действовать графики завтра

Свет будут выключать всем — украинцев предупредили об отключении
Графики отключения света будут действовать завтра, 11 декабря, во всех областях Украины. Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Украине 11 декабря
В Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут действовать повсюду.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения ограничений можно узнать на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.
Напомним, в Кабмине готовят решение, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках отключений света.
