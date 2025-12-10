Видео
Главная Новости дня Свет будут выключать всем — украинцев предупредили об отключении

Свет будут выключать всем — украинцев предупредили об отключении

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:33
Отключение света в Украине 11 декабря — как будут действовать графики завтра
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Графики отключения света будут действовать завтра, 11 декабря, во всех областях Украины. Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине 11 декабря

В Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут действовать повсюду.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения ограничений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Кабмине готовят решение, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках отключений света.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут платить украинцы за киловатт электричества, если перейдут на ночной тариф в следующем году.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
