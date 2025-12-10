В Украине установят более 500 МВт мощностей энергосберегающих установок

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине в 2025 году планируют установить более 500 МВт мощностей энергосберегающих установок. Также ожидается запуск газовой генерации.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, передает корреспондент Новини.LIVE.

Энергомощность Украины

"В этом году мы ожидаем 500 мегаватт мощности установок хранения энергии. Это, по сути, первый год, когда у нас произошел такой прорыв и 500 мегаватт, как для первого года, это неплохо. В этом году будет установлено не менее 500 мегаватт, и в прошлом году еще несколько сотен было установлено, и в этом году не менее 500 мегаватт газовой генерации", — отметил Герус.

По его словам, до конца 2026 года ожидается, что будет построено около 800 мегаватт ветровых электростанций, а также построено 1000 МВт стореджов емкостью около 3000 МВт/ч.

"Если взять это все совокупно посмотреть, то динамика у нас очень неплохая. И минус большой есть в том, что не вся эта генерация может эффективно работать зимой и не сильно может выручать нас сейчас, когда у нас, во-первых, дни короткие, во-вторых, пасмурные", — говорит глава парламентского комитета по вопросам энергетики.

Кроме того, разрушения могут происходить темпами — быстрее, чем строится.

Для стимулирования энергетического сектора Верховная Рада продлила освобождение энергетического оборудования от НДС и пошлин, что, по словам Геруса, должно облегчить получение кредитов и реализацию проектов. Льготы распространяются на солнечные, ветровые и газотурбинные установки, а также на системы хранения энергии.

Он также отметил, что готовятся законодательные изменения относительно активных потребителей — предприятий, которые смогут производить собственную электроэнергию и продавать излишки в сеть, что будет способствовать расширению распределенной генерации.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света.

А в Кабмине готовят ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.