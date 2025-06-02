Україна наполягає на припиненні вогню - Георгій Тихий

Георгій Тихий. Фото: скриншот

Україна послідовно відстоює ключові теми у міжнародних переговорах. До них належать, зокрема, припинення вогню, гуманітарні ініціативи та організація зустрічі лідерів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи дипломатичні зусилля Києва.

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За його словами, навіть у рамках дипломатичного процесу необхідно зберігати й посилювати тиск на Росію, адже це сприяє більш конструктивній поведінці з боку Москви.

"Ми прагнемо єдності та сили в Європі і продовжуємо зміцнювати Україну, щоб Росія усвідомила неможливість військової перемоги", — наголосив Тихий.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 червня, під час перемовин у Стамбулі Росія передала українській стороні документ із власним баченням умов припинення війни — проєкт мирного меморандуму. У ньому викладено вимоги Кремля щодо зупинення бойових дій та укладання мирної угоди. Попри нову форму, суть позиції РФ залишилася незмінною.

Також за підсумками переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія відкинула як пропозицію щодо припинення бойових дій, так і можливість безпосередньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.