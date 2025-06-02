Украина настаивает на прекращении огня - Георгий Тихий

Георгий Тихий. Фото: скриншот

Украина последовательно отстаивает ключевые темы в международных переговорах. К ним относятся, в частности, прекращение огня, гуманитарные инициативы и организация встречи лидеров.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя дипломатические усилия Киева.

Реклама

Читайте также:

Украина настаивает на прекращении огня

По его словам, даже в рамках дипломатического процесса необходимо сохранять и усиливать давление на Россию, ведь это способствует более конструктивному поведению со стороны Москвы.

"Мы стремимся к единству и силе в Европе и продолжаем укреплять Украину, чтобы Россия осознала невозможность военной победы", — подчеркнул Тихий.

Напомним, что в понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле Россия передала украинской стороне документ с собственным видением условий прекращения войны — проект мирного меморандума. В нем изложены требования Кремля по остановке боевых действий и заключению мирного соглашения. Несмотря на новую форму, суть позиции РФ осталась неизменной.

Также по итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Россия отвергла как предложение о прекращении боевых действий, так и возможность непосредственной встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.