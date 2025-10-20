Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна на вихідних перейде на зимовий час — що потрібно знати

Україна на вихідних перейде на зимовий час — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 05:00
Оновлено: 04:46
Україна перейде на зимовий час 26 жовтня - наскільки переводити стрілки
Чоловік із годинником. Фото: Freepik

Уже цими вихідними, в ніч із суботи на неділю, Україна знову перейде на зимовий час. Українцям потрібно буде перевести стрілки на годину назад.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Що потрібно знати про майбутнє переведення годинників

Зазначимо, що Україна щороку переводить стрілки годинника на 1 годину назад. Це відбувається завжди в останню неділю жовтня, тобто цього разу в ніч на 26 число.

Таким чином, у ніч на 26 жовтня українцям о 04:00 необхідно буде перевести стрілки на одну годину назад.

Як відомо, переведення годинників 2024 року мало стати останнім для України, оскільки в липні минулого року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Його ухвалили в другому читанні, проте президент України Володимир Зеленський таки не підписав документ.

Зазначимо, нещодавно ми писали, як підготувати свій організм у зв'язку з переходом на зимовий час.

Також ми інформували, як позбутися стресу через переведення годинників.

переведення годинника зимовий час літній час Смарт-годинник час годинник
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації