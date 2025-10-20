Україна перейде на зимовий час 26 жовтня - наскільки переводити стрілки

Чоловік із годинником. Фото: Freepik

Уже цими вихідними, в ніч із суботи на неділю, Україна знову перейде на зимовий час. Українцям потрібно буде перевести стрілки на годину назад.

Що потрібно знати про майбутнє переведення годинників

Зазначимо, що Україна щороку переводить стрілки годинника на 1 годину назад. Це відбувається завжди в останню неділю жовтня, тобто цього разу в ніч на 26 число.

Таким чином, у ніч на 26 жовтня українцям о 04:00 необхідно буде перевести стрілки на одну годину назад.



Як відомо, переведення годинників 2024 року мало стати останнім для України, оскільки в липні минулого року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Його ухвалили в другому читанні, проте президент України Володимир Зеленський таки не підписав документ.

