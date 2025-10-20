Украина перейдет на зимнее время 26 октября - насколько переводить стрелки

Украина на выходных перейдет на зимнее время — что нужно знать
Уже в эти выходные, в ночь с субботы на воскресенье, Украина вновь перейдет на зимнее время. Украинцам нужно будет перевести стрелки на час назад.
Что нужно знать о предстоящем переводе часов
Отметим, что Украина каждый год переводит стрелки часов на 1 час назад. Это происходят всегда в последнее воскресенье октября, то есть в этот раз в ночь на 26 число.
Таким образом, в ночь на 26 октября украинцам в 04:00 необходимо будет перевести стрелки один час назад.
Как известно, перевод часов в 2024 году должен был стать последним для Украины, так как в июле прошлого года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Его приняли во втором чтении, однако президент Украины Владимир Зеленский таки не подписал документ.
