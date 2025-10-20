Украина перейдет на зимнее время 26 октября - насколько переводить стрелки

Мужчина с часами. Фото: Freepik

Уже в эти выходные, в ночь с субботы на воскресенье, Украина вновь перейдет на зимнее время. Украинцам нужно будет перевести стрелки на час назад.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что нужно знать о предстоящем переводе часов

Отметим, что Украина каждый год переводит стрелки часов на 1 час назад. Это происходят всегда в последнее воскресенье октября, то есть в этот раз в ночь на 26 число.

Таким образом, в ночь на 26 октября украинцам в 04:00 необходимо будет перевести стрелки один час назад.



Как известно, перевод часов в 2024 году должен был стать последним для Украины, так как в июле прошлого года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Его приняли во втором чтении, однако президент Украины Владимир Зеленский таки не подписал документ.

