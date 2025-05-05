Яке місце за рівнем гендерної рівності посіла Україна

Працівники в офісі. Ілюстративне фото: Universe

Україна посіла 20-те місце в рейтингу гендерної рівності серед країн Європи. Це є позитивним показником, після України в списку Хорватія, Кіпр та інші.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Рейтинг гендерної рівності

За словами журналістки, сьогодні презентували індекс гендерної рівності, що є одним із кроків для вступу України в ЄС, адже цей індекс створений за стандартами Євросоюзу.

"Щоб його створити, зібрати всю інформацію та правильно порахувати, українська делегація їздила до Литви, і у Вільнюсі вони ділилися досвідом", — зазначила вона.

Там Литва передала Україні дані та свої інсайти, як правильно розставляти пріоритет під час створення цього документа, а також на що звернути увагу. Серед головних показників — однаковий рівень зарплати у чоловіків та жінок та боротьба із сексуальним насильством.

Так, Україна посіла 20-те місце в рейтингу серед усіх країн Європи, що спростовує міф нібито ми не готові до вступу в ЄС.

Нагадаємо, після України в цьому рейтингу йдуть Хорватія, Кіпр, Естонія, Словаччина, Греція, Чехія, Угорщина, Румунія та інші країни.

Також раніше стало відомо, в якій з країн Європи найвища мінімальна зарплата.