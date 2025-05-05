Індекс гендерної рівності — на якому місці опинилася Україна

Гендерна рівність — яке місце посідає Україна з усіх країн ЄС
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко заявила, що Україна посідає 20-те місце з усіх країн-членів Європейського Союзу в Індексі гендерної рівності. За її словами, держава є частиною європейського суспільства.
Про це Катерина Левченко заявила на обговоренні з теми "Цифри, що змінюють політики: Україна розраховувала власний Індекс гендерної за стандартами ЄС" у понеділок, 5 травня.
Індекс гендерної рівності
Левченко зауважила, що Україна не найкраща, але й не найгірша.
"Це дуже сильний меседж, якраз який суперечить і протидіє точніше гібридним загрозам дезінформації про те, що Україні ще дуже далеко до Європейського Союзу, до тих стандартів, ніколи ми їх не досягнемо", — зазначила вона.
За її словами, трохи нижчі індекси мають:
- Хорватія;
- Кіпр;
- Естонія;
- Словаччина;
- Греція;
- Чехія;
- Угорщина;
- Румунія.
Левченко каже, що ми є частиною європейського суспільства, і це важливо правильно комунікувати.
Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС обговорює можливість розподілу процесу вступу України та Молдови через заперечення Угорщини.
Раніше український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговоривши шлях до ЄС.
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