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Гендерна рівність — яке місце посідає Україна з усіх країн ЄС

5 травня 2025 16:10
Аркадій Пастула - Редактор
Індекс гендерної рівності — на якому місці опинилася Україна
Урядова уповноважена з питань гендерної політики України Катерина Левченко. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко заявила, що Україна посідає 20-те місце з усіх країн-членів Європейського Союзу в Індексі гендерної рівності. За її словами, держава є частиною європейського суспільства.

Про це Катерина Левченко заявила на обговоренні з теми "Цифри, що змінюють політики: Україна розраховувала власний Індекс гендерної за стандартами ЄС" у понеділок, 5 травня.

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Левченко зауважила, що Україна не найкраща, але й не найгірша. 

"Це дуже сильний меседж, якраз який суперечить і протидіє точніше гібридним загрозам дезінформації про те, що Україні ще дуже далеко до Європейського Союзу, до тих стандартів, ніколи ми їх не досягнемо", — зазначила вона.

За її словами, трохи нижчі індекси мають:

  • Хорватія;
  • Кіпр;
  • Естонія;
  • Словаччина;
  • Греція;
  • Чехія;
  • Угорщина;
  • Румунія.

Левченко каже, що ми є частиною європейського суспільства, і це важливо правильно комунікувати.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС обговорює можливість розподілу процесу вступу України та Молдови через заперечення Угорщини. 

Раніше український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговоривши шлях до ЄС.

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