Індекс гендерної рівності — на якому місці опинилася Україна

Урядова уповноважена з питань гендерної політики України Катерина Левченко. Фото: скриншот

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко заявила, що Україна посідає 20-те місце з усіх країн-членів Європейського Союзу в Індексі гендерної рівності. За її словами, держава є частиною європейського суспільства.

Про це Катерина Левченко заявила на обговоренні з теми "Цифри, що змінюють політики: Україна розраховувала власний Індекс гендерної за стандартами ЄС" у понеділок, 5 травня.

Реклама

Читайте також:

Індекс гендерної рівності

Левченко зауважила, що Україна не найкраща, але й не найгірша.

"Це дуже сильний меседж, якраз який суперечить і протидіє точніше гібридним загрозам дезінформації про те, що Україні ще дуже далеко до Європейського Союзу, до тих стандартів, ніколи ми їх не досягнемо", — зазначила вона.

За її словами, трохи нижчі індекси мають:

Хорватія;

Кіпр;

Естонія;

Словаччина;

Греція;

Чехія;

Угорщина;

Румунія.

Левченко каже, що ми є частиною європейського суспільства, і це важливо правильно комунікувати.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС обговорює можливість розподілу процесу вступу України та Молдови через заперечення Угорщини.

Раніше український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговоривши шлях до ЄС.