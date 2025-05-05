Индекс гендерного равенства — на каком месте оказалась Украина

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко. Фото: скриншот

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко заявила, что Украина занимает 20-е место из всех стран-членов Европейского Союза в Индексе гендерного равенства. По ее словам, государство является частью европейского общества.

Об этом Екатерина Левченко заявила на обсуждении по теме "Цифры, меняющие политики: Украина рассчитывала собственный Индекс гендерного по стандартам ЕС" в понедельник, 5 мая.

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Левченко отметила, что Украина не лучшая, но и не худшая.

"Это очень сильный месседж, как раз который противоречит и противодействует точнее гибридным угрозам дезинформации о том, что Украине еще очень далеко до Европейского Союза, до тех стандартов, никогда мы их не достигнем", — отметила она.

По ее словам, чуть более низкие индексы имеют:

Хорватия;

Кипр;

Эстония;

Словакия;

Греция;

Чехия;

Венгрия;

Румыния.

Левченко говорит, что мы являемся частью европейского общества, и это важно правильно коммуницировать.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС обсуждает возможность разделения процесса вступления Украины и Молдовы из-за возражений Венгрии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив путь в ЕС.