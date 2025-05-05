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Гендерное равенство — какое место занимает Украина среди стран ЕС

5 мая 2025 16:10
Аркадий Пастула - Редактор
Индекс гендерного равенства — на каком месте оказалась Украина
Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко заявила, что Украина занимает 20-е место из всех стран-членов Европейского Союза в Индексе гендерного равенства. По ее словам, государство является частью европейского общества.

Об этом Екатерина Левченко заявила на обсуждении по теме "Цифры, меняющие политики: Украина рассчитывала собственный Индекс гендерного по стандартам ЕС" в понедельник, 5 мая.

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Левченко отметила, что Украина не лучшая, но и не худшая.

"Это очень сильный месседж, как раз который противоречит и противодействует точнее гибридным угрозам дезинформации о том, что Украине еще очень далеко до Европейского Союза, до тех стандартов, никогда мы их не достигнем", — отметила она.

По ее словам, чуть более низкие индексы имеют:

  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Эстония;
  • Словакия;
  • Греция;
  • Чехия;
  • Венгрия;
  • Румыния.

Левченко говорит, что мы являемся частью европейского общества, и это важно правильно коммуницировать.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС обсуждает возможность разделения процесса вступления Украины и Молдовы из-за возражений Венгрии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив путь в ЕС.

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