Индекс гендерного равенства — на каком месте оказалась Украина

Гендерное равенство — какое место занимает Украина среди стран ЕС
Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко заявила, что Украина занимает 20-е место из всех стран-членов Европейского Союза в Индексе гендерного равенства. По ее словам, государство является частью европейского общества.
Об этом Екатерина Левченко заявила на обсуждении по теме "Цифры, меняющие политики: Украина рассчитывала собственный Индекс гендерного по стандартам ЕС" в понедельник, 5 мая.
Индекс гендерного равенства
Левченко отметила, что Украина не лучшая, но и не худшая.
"Это очень сильный месседж, как раз который противоречит и противодействует точнее гибридным угрозам дезинформации о том, что Украине еще очень далеко до Европейского Союза, до тех стандартов, никогда мы их не достигнем", — отметила она.
По ее словам, чуть более низкие индексы имеют:
- Хорватия;
- Кипр;
- Эстония;
- Словакия;
- Греция;
- Чехия;
- Венгрия;
- Румыния.
Левченко говорит, что мы являемся частью европейского общества, и это важно правильно коммуницировать.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС обсуждает возможность разделения процесса вступления Украины и Молдовы из-за возражений Венгрии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив путь в ЕС.
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