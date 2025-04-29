Вступ України до ЄС — ЄС розглядає можливість розділення процесів прийняття України та Молдови

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Point

ЄС розглядає можливість розділення процесів вступу України та Молдови через позицію Угорщини. Обговорення щодо цього питання тривають.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Кос підкреслила, що "не може виключити можливість відокремлення" України та Молдови вже у червні, коли ЄС планує ухвалювати рішення щодо розширення блоку.

"Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першої групи переговорних розділів з Молдовою", — сказала вона.

Єврокомісарка додала, що Україна та Молдова у червні 2024 року спільно розпочали перемовини про вступ до ЄС, але Будапешт блокує зусилля Києва.

"Можу сказати, що Україна зробила достатньо, бо я сприяла діалогу між Будапештом і Києвом. Було багато пунктів, і Україна готова виконати їх усі. Але цього недостатньо для Угорщини. І нам потрібно подумати, як переконати Угорщину дозволити відкрити перший кластер", — підсумувала вона.

Раніше виступаючи перед журналістами, речник МЗС України Георгій Тихий заявив про вигоду вступу України до Європейського Союзу для Угорщини.

А німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що, поки в Україні триває війна, її неможливо залучити до альянсу НАТО чи до економічної співдружності Євросоюзу.