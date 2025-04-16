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Чому вступ України до ЄС вигідний Угорщині — заява МЗС

16 квітня 2025 23:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У МЗС України вважають, що вступ України до ЄС відповідатиме інтересам нацменшини угорців в Україні
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Виступаючи перед журналістами, речник МЗС України Георгій Тихий заявив про вигоду вступу України до Європейського союзу для Угорщини. Він повідомив про звернення до влади Угорщини з закликом не блокувати вступ України до ЄС.

Про це речник МЗС заявив на брифінгу, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Тихого, саме такий хід подій, тобто інтеграція України в ЄС, буде як найкраще відповідати інтересом угорської нацменшини в Україні. 

"Українські угорці звернулися до керівництва Угорщини з відкритим листом, закликаючи не блокувати цей важливий процес", — зазначив речник МЗС України.

Георгій Тихий зауважив, що його відомство продовжує активно працювати з угорськими колегами над цією темою.

Раніше речник МЗС України Тихий повідомив, що будуть робити з китайськими полоненими. За його словами, громадяни КНР, що воювали на боці РФ, хочуть, щоб їх обміняли для повернення на батьківщину. 

Також Тихий повідомив, що будуть нові раунди переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою. Наразі між країнами триває постійна робота. 

Європейський союз МЗС Угорщина ЄС нацменшини
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