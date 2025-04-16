В МИД Украины считают, что вступление Украины в ЕС будет отвечать интересам нацменьшинства венгров в Украине

Почему вступление Украины в ЕС выгодно Венгрии — заявление МИД
Выступая перед журналистами спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил о выгоде вступления Украины в Европейский союз для Венгрии. Он сообщил об обращении к властям Венгрии с призывом не блокировать вступление Украины в ЕС.
Об этом спикер МИД заявил на брифинге, сообщают Новини.LIVE.
Почему Украина в ЕС выгодна венграм
По словам Тихого, именно такой ход событий, то есть интеграция Украины в ЕС, будет как нельзя лучше соответствовать интересам венгерского нацменьшинства в Украине.
"Украинские венгры обратились к руководству Венгрии с открытым письмом, призывая не блокировать этот важный процесс", — отметил спикер МИД Украины.
Георгий Тихий отметил, что его ведомство продолжает активно работать с венгерскими коллегами над этой темой.
Ранее спикер МИД Украины Тихий сообщил, что будут делать с китайскими пленными. По его словам, граждане КНР, воевавшие на стороне РФ, хотят, чтобы их обменяли для возвращения на родину.
Также Тихий сообщил, что будут новые раунды переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой. Сейчас между странами продолжается постоянная работа.
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