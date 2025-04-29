Вступление Украины в ЕС - ЕС рассматривает возможность разделения процессов принятия Украины и Молдовы

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины — что известно
ЕС рассматривает возможность разделения процессов вступления Украины и Молдовы из-за позиции Венгрии. Обсуждения по этому вопросу продолжаются.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Радио Свобода.
Вступление Украины и Молдовы в ЕС
Кос подчеркнула, что "не может исключить возможность отделения" Украины и Молдовы уже в июне, когда ЕС планирует принимать решение о расширении блока.
"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первой группы переговорных разделов с Молдовой", — сказала она.
Еврокомиссар добавила, что Украина и Молдова в июне 2024 года совместно начали переговоры о вступлении в ЕС, но Будапешт блокирует усилия Киева.
"Могу сказать, что Украина сделала достаточно, потому что я способствовала диалогу между Будапештом и Киевом. Было много пунктов, и Украина готова выполнить их все. Но этого недостаточно для Венгрии. И нам нужно подумать, как убедить Венгрию позволить открыть первый кластер", — подытожила она.
Ранее выступая перед журналистами, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил о выгоде вступления Украины в Европейский Союз для Венгрии.
А немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, пока в Украине идет война, ее невозможно привлечь к альянсу НАТО или к экономическому содружеству Евросоюза.
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