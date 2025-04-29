Вступление Украины в ЕС - ЕС рассматривает возможность разделения процессов принятия Украины и Молдовы

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Фото: Point

ЕС рассматривает возможность разделения процессов вступления Украины и Молдовы из-за позиции Венгрии. Обсуждения по этому вопросу продолжаются.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Радио Свобода.

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Кос подчеркнула, что "не может исключить возможность отделения" Украины и Молдовы уже в июне, когда ЕС планирует принимать решение о расширении блока.

"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первой группы переговорных разделов с Молдовой", — сказала она.

Еврокомиссар добавила, что Украина и Молдова в июне 2024 года совместно начали переговоры о вступлении в ЕС, но Будапешт блокирует усилия Киева.

"Могу сказать, что Украина сделала достаточно, потому что я способствовала диалогу между Будапештом и Киевом. Было много пунктов, и Украина готова выполнить их все. Но этого недостаточно для Венгрии. И нам нужно подумать, как убедить Венгрию позволить открыть первый кластер", — подытожила она.

Ранее выступая перед журналистами, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил о выгоде вступления Украины в Европейский Союз для Венгрии.

А немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, пока в Украине идет война, ее невозможно привлечь к альянсу НАТО или к экономическому содружеству Евросоюза.