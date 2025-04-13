Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Мерц про вступ України в НАТО та ЄС — коли це може статися arrow

Мерц про вступ України в НАТО та ЄС — коли це може статися

13 квітня 2025 00:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мерц зазначив, що поки в Україні триває війна, її не можуть взяти до ЄС та НАТО, але обіцянка зробити це є дійсною
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю журналістам висловився на тему можливого вступу України до НАТО і в ЄС. Він назвав умови, за якими це може стати можливим.

Інтерв'ю з Мерцем публікує німецьке видання Handelsblatt.

Реклама
Читайте також:

Чому Україна досі не в ЄС та НАТО

Німецький канцлер заявив, що, поки в Україні триває війна, її неможливо залучити до альянсу НАТО чи до економічної співдружності Євросоюзу. Проте він особливо підкреслив, що обіцянки прийняти Україну до цих структур є дійсними, проте необхідно, щоб закінчили бойові дії. 

Також Мерц заявив журналістам, що не варто розраховувати на швидкий крах диктатури Путіна у РФ. 

"Російський народ історично терплячий, а жорстока експлуатація — частина їхньої політики", — зазначив Фрідріх Мерц. 

Раніше стало відомо, що голова партії Християнсько-демократичний союз та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував виділення допомоги Україні. За його словами, вартість військового пакету становить 3 мільярди євро.

Також ми повідомляли, що деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку від держави. Майбутній уряд країни вже погодився знизити витрати на утримання громад України.

Німеччина НАТО ЄС війна в Україні Фрідріх Мерц
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама